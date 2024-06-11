90s NIKE スナップバック キャップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。90sNIKEスナップバックキャップになります。美品になります。※主観になります。フロントにスウッシュ刺繍カラー ブラックサイズ スナップバックツバ裏 グリーンクラッシックなイメージです！カラーもデザインもシンプルで使いやすいキャップです！かなり前に古着屋で購入して自宅保管していました。ストックしていましたが肥やしになる前に、着用していただける方にお譲りします！古着、中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。
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