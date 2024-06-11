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90s NIKE スナップバック キャップ
商品番号 X53906324679
商品名

90s NIKE スナップバック キャップ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,720 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。90sNIKEスナップバックキャップになります。美品になります。※主観になります。フロントにスウッシュ刺繍カラー　ブラックサイズ　スナップバックツバ裏　グリーンクラッシックなイメージです！カラーもデザインもシンプルで使いやすいキャップです！かなり前に古着屋で購入して自宅保管していました。ストックしていましたが肥やしになる前に、着用していただける方にお譲りします！古着、中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。
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