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ジャスティンデイビス　HOLY SACRAMENT リング　シルバー925
商品番号 D88536341844
商品名

ジャスティンデイビス　HOLY SACRAMENT リング　シルバー925
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャスティンデイビス　JUSTINDAVISHOLYSACRAMENTリング　いぶしシルバー92513号リング高さ約8×厚み約4mm箱やギャランティなど紛失してしまったためリングのみとなります。1年ほど着用していたため傷やシルバーアクセサリー特有の黒ずみがあります。いぶしが取れるのが怖くて手入れをしていませんが、今より綺麗になると思います。#ジャスティンデイビス#JUSTINDAVIS#HOLYSACRAMENT#シルバーリング#シルバーアクセサリー#シルバーアクセ#リング　#指輪材質···シルバー　13号
http://narcologia.ru/goods/reflector332964.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant954582.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle978366.html
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