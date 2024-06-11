ジャスティンデイビス　HOLY SACRAMENT リング　シルバー925

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ジャスティンデイビス JUSTINDAVISHOLYSACRAMENTリング いぶしシルバー92513号リング高さ約8×厚み約4mm箱やギャランティなど紛失してしまったためリングのみとなります。1年ほど着用していたため傷やシルバーアクセサリー特有の黒ずみがあります。いぶしが取れるのが怖くて手入れをしていませんが、今より綺麗になると思います。#ジャスティンデイビス#JUSTINDAVIS#HOLYSACRAMENT#シルバーリング#シルバーアクセサリー#シルバーアクセ#リング #指輪材質···シルバー 13号