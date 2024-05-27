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- 【新品未使用タグ付】our legacy mini jacket wool 48
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商品詳細
ourlegacyminijacketworstedwool48matchesfashionにて購入の新品未使用品です。ウール素材で非常に高級感があります。◎サイズ（ourlegacy公式より）着丈61身幅62.5袖丈64肩幅51.5◎商品説明上質なスーツなどに採用する極上のウールマテリアルをコンパクトなシルエットのボクシーフィットに落とし込んだミニマルで洗練された仕様のドリズラージャケット「MINIJACKET」素材にはイタリア製ヴァージンウールを贅沢に高密度に織り上げた非常に上質なウールギャバジンスーツ生地を使用しており、独特なハリコシと程よい光沢感、とても綺麗なドレープ感が特徴で、流動的なシルエットとメゾンブランドのような高級感を持っています。素材を引き立てるような削ぎ落としたミニマルディテールがこのラグジュアリーな素材感を存分に引き立ており、着用時にはエレガントな雰囲気を持たせてくれます。また、フロントに配した小振りなダブルジップは高級感のある艶感と繊細で精巧な作り、そして滑らかな滑りが魅力のRiRi社のWZIPPERを採用しており、シルエットに緩急をつけてくれるだけでなく、ブラックで統一されたのマテリアルにコントラストを生み出し、静かなアクセントにしています。極上のマテリアルも使用して、時代を超越する端正な佇まいに仕上げられた今シーズン屈指のメインアウターです。素材···ウールカラー···ブラックジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなしアワーレガシー
http://narcologia.ru/goods/freshman394056.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic16137.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual101146.html
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