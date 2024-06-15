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【HERMES】エルメス ドゥザノー リング 9号 シルバー
商品番号 N10928396523
商品名

【HERMES】エルメス ドゥザノー リング 9号 シルバー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 12,690 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【HERMES】エルメスドゥザノーリング9号シルバー●商品#HERMES#エルメス#ドゥザノー#リング●素材#シルバー#silver●サイズ(約)表記無しケージにて計測#9号重さ:7.2g●付属品無し●状態中古品になります。やや傷や汚れ有り。※クロスにて簡易清掃済み(管理:313)
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