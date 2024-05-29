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アルバローザ マイタネ ALBAROSA ギャル 夏
商品番号 P82419854767
商品名

アルバローザ マイタネ ALBAROSA ギャル 夏
ブランド名 アルバローザ
特別価格 税込 1,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルバローザマイタネブレスレット2000年代にアルバローザ正規店にて購入した物です。白の方は黄ばみが少しあります。
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