希少裏地ペイズリー✨エトロ シルク100% L相当 セットアップ 紺 総柄 ...

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○アイテムETRO【エトロ】メンズスーツセットアップになります。・センターベント・2ボタン2B・ノータック・肩パッドあり・伸縮性なし・仮切羽メンズAライン裏地総裏開け見せ高級感高品質ストライプウールシルク大きいサイズチェック柄国旗イギリスイタリー製○サイズタグ表記 48サイズジャケット肩幅： 約45cm身幅： 約51cm袖丈： 約62cm着丈： 約71cmパンツウエスト： 約42cmヒップ： 約50cm股上： 約21cm股下： 約75cm総丈： 約96cm渡り幅： 約34cm裾幅： 約19.5cm平置き実寸(多少の誤差はご容赦下さい)○カラーネイビー紺色○素材 品質表示タグを掲載表地：ウール100%裏地：シルク100%袖裏：アセテート60%レーヨン40%着画はお断りいたします。お写真の色の見え方は撮影の状況により実物と誤差が生じる場合がございます。シャツネクタイは撮影用備品となります。○状態目立つ傷や汚れもなくこれからも永くご利用頂けると思います。尚リユース品、素人採寸の為、神経質な方は購入をお控え下さい。肘の部分目立たなく程度の小傷が御座いますが使用上問題ございません。※状態は主観の部分もありますので写真でよくご確認をお願いします。分からないことがあればお気軽にお問合せください^^○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品○配送1〜2日程度で発送いたします。ある程度圧縮しての梱包となりますので到着時の状態はご考慮ください。メルカリ便による匿名配送です。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。通勤ビジネスリクルートフォーマル学校行事入学式卒業式入園式卒園式面接セレモニーお受験発表会オフィススーツ七五三授業参観524-176−−−−−−−−−−−−当方の商品に関しては ”全て一点物”となっております。お見逃しのないように^^気持ちよくお取引出来ますようご質問・コメントよろしくおねがいします。−−−−−−−−−−−−