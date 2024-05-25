NEW ERA 59FIFTY ワールドシリーズ05 ホワイトソックス

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NEWERANagoyaに半年ほど前に購入しました。購入してから2.3回のみの着用で保管しておりました。コレクション整理の為出品致します。内側にcaplinerをつけております。外して1度洗って付け直して使用して頂くかそのまま外して使用してください。コメントお待ちしております。