USA製 HOOD HAT SAVILE ROW

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⬛︎サイズ表記サイズ なし⬛︎カラーブラック⬛︎素材ウール⬛︎状態特にダメージなく、個人的には綺麗な状態かと思います！写真で状態確認お願いします！着画はお断りさせて頂いてますのでご了承下さい！ご質問等あればお気軽にお問い合わせ下さい！