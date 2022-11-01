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90s アトランタオリンピック(1996)キャップ
商品番号 B47944347227
商品名

90s アトランタオリンピック(1996)キャップ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アトランタオリンピックのキャップです。ツバが多少変形していますが、折れてはないので問題なく被れると思います。ツバに薄いシミございます。コンディションは画像で確認していただき、古着にご理解のない方、神経質な方はご購入お控え下さい。NC.NRでお願いします。
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