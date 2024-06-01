新品 ニューエラ 9FIFTY スナップバック ホワイトソックス キャップ 帽子

NEWERAニューエラ9FIFTYSNAPBACKスナップバックストライプシカゴホワイトソックスベースボールキャップ帽子FBLACKブラック表記サイズ メンズ:F(アジャスター付サイズ調整可能)実寸サイズ つば：7cm 頭周り：55cm 素材 本体・つば:ポリエステル100%ツバ裏:綿100%刺繍糸:ポリエステル100%ツバ裏:グリーン仕様着用シーズン:オールシーズン状態タグはありませんが、新品同様の商品です。ｗ※未保管・陳列時の薄いスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。ご理解の上ご購入ください。付属品ピンズあり国内の正規店購入品になります。※ 1枚目は参考写真です。2枚目以降が実際に当方が撮影した写真です。ご購入の際はコメントください(^o^)当方の出品物は全て正規品になります。※あくまでも中古品ですので掲載写真や記載内容をご確認いただき、ご理解の上ご購入ください。商品以外のご質問はお控えください。コメントの返答、発送に時間のかかる場合がございますのでご了承ください。



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