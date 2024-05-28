未使用・タグ付き✨バーバリーブラックレーベル ベロアブルゾン シャドーノバ L

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ご覧いただきありがとうございます(*ᴗˬᴗ)バーバリーブラックレーベルのベロアブルゾンです♪タグ付きで未使用品のため全体的に綺麗な状態です✨※ベロア素材のためデザインが見えやすいように光量を調整しております。実際はスレやテカリはない状態です。【ブランド名】バーバリーブラックレーベルBURBERRYBLACKLABEL三陽商会【柄】表地...ベロア生地 シャドーノバチェック柄裏地...総柄 ノバチェック柄【カラー】ブラック/黒✮お使いのモニターの設定、環境などにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。【主な仕様/デザイン】ブランド刺繍ロゴブランド刻印ボタン肩パッドなし【素材】表地...レーヨン 55% 綿 コットン 40% ポリウレタン 5%胴裏...キュプラ ポリエステル袖裏...キュプラ【表記サイズ】Lサイズ【寸法】肩幅 約48cm袖丈 約62cm身幅 約52cm着丈 約63cm平置き実寸。素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。【アイテム】未使用タグ付バーバリーブラックレーベルBURBERRYBLACKLABELブルゾンジャケットシャドーノバチェックベロア裏地総柄裏地ノバチェック刺繍ロゴLデッドストック✩࿐⋆*⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘他にもメンズアパレル商品多数出品しております #TJ_メンズアパレル ぜひご覧ください(˶•ω•˶)♡⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘✩࿐⋆*【発送方法・期間】らくらくメリカリ便での発送です。ご購入後1日〜2日で発送致します♪大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。あくまでも古着ですのでご購入の際はご理解頂きますようよろしくお願いいたします。☆•*¨*•.¸¸☆•*¨*•.¸¸☆•*¨*•.¸¸☆•*¨*•.¸¸☆•*¨*•突然の削除もありますので、気に入って頂けた際は即購入やお値引きの交渉も歓迎しております。✮喫煙環境でもなく、ペットも飼っていません。その他出品者情報はプロフを確認お願い致します。