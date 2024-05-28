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COACH コーチ 長財布　ストライプ
商品番号 S41275535307
商品名

COACH コーチ 長財布　ストライプ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,838 円
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商品詳細

COACHコーチ長財布　ストライプ親族が住む海外のアウトレットから直接購入したものですのでご安心ください(*^^*)♡COACH商品はアウトレットCOACHで購入した正真正銘の正規品です。新品未使用品プレゼント用にコーチの箱、紙袋、保存袋を＋500円にてお付けします。コメントにてお知らせくださいケアカード付きなので日本国内でアフターケアを受けるも可能です。一点ものも多数あるので、気になる物があればお早めにご購入お願い致します。サイズ(約)縦10cm×横20cm×マチ2cm仕様・ラウンドファスナー開閉・お札入れ×2・ファスナー付き小銭入れ×1・カードポケット×12・内側長ポケット×2即購入可能です。コメント逃げ禁止。最後まで購入の意思をお伝え下さい。#新品#未使用#クリスマス#コーチ#ブランド#長財布#プレゼント#メンズ#レディース
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