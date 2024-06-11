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入手極困難　ナンバーナイン　ジャムホームメイド　コラボ　ブレスレット　ハート涙
商品番号 M64291208714
商品名

入手極困難　ナンバーナイン　ジャムホームメイド　コラボ　ブレスレット　ハート涙
ブランド名 ナンバーナイン
特別価格 税込 14,491 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■カラー・・・シルバー■サイズハート涙サイズ2×2チェーン太さ0.521cmまで調節可能※多少の誤差はご了承下さい。ただでさえ流通量少ないですが箱、保存袋揃っているのは今後出て来ない可能性もあります。■アイテムnumbernine(n)inejamhomemade超希少　ハート　涙　腕輪　チャーム　silverダブルネーム　メンズ　レディース　ユニセックス　アクセサリー　木村拓哉　キムタク　カート期　2003本人期　宮下貴裕即購入可能です。値下げも可能ですので気になった方は希望金額コメント下さい。発送についてはコンパクトにして包装しますのでご了承下さい。基本的には当日〜2日で発送できますが、出張などで家を空けている場合がございますので、急ぎの方は購入前にコメントで確認お願いします。
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