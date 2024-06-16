ルイヴィトン ハンドLV ハリントン　ジャケット 52　シャツ　スウェット

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リンカン購入鑑定済み正規品画像の通りルイヴィトンジャパン表記のある国内正規品になります定価36万ルイヴィトンの中ではタイトな作りですサイズ=52着丈襟下65身幅58総丈74中古ですが目立つようなダメージ、汚れないですキャップ、ハット、パンツ、腕時計、スニーカー等なんでも合わせやすいと思います三代目JSBの岩田剛典さんが伊勢丹新宿でのポップアップストアで着用されていたもので7月4日から17日の間だけ開催された商品になります。もう手に入れることは出来ないアイテムで発売時40万以上のプレ値で取引されてました（画像6,7参考）現物のみゆうパック送料のみ着払い発送