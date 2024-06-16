ボッテガヴェネタ ラウンドファスナー 長財布 イントレチャート 編み込み

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商品詳細
フォロー割引始めました✨ご購入前にコメント欄にてフォローしたことをお伝えて頂きますようよろしくお願い致します。○アイテムボッテガヴェネタラウンドファスナー長財布イントレチャート編み込み○サイズタテcmヨコcm購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品オークション鑑定済商品平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態全体的に使用感ございますが、問題無く使用できます✨○カラー黒○素材○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。その他にも色々な財布を出品しています✨#セイユウ小物コレクションご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
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