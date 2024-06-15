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フェリージ/Felisi キーリング ブラック×ゴールド　新品未使用
商品番号 R87034912260
商品名

フェリージ/Felisi キーリング ブラック×ゴールド　新品未使用
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 2,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェリージのキーチェーンでカラーはブラックとゴールドです。2017年の6月頃購入しましたが、未使用のまま保存しておりました美品です。箱は残っておりませんので、写真の袋に入れたうえで発送いたします。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、未使用の中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
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