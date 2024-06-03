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90s vintage ring ヴィンテージ リング 指輪 サイズ21程度
商品番号 H25284166114
商品名

90s vintage ring ヴィンテージ リング 指輪 サイズ21程度
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代のヴィンテージリングになります。ついている石はなんの石かわかりません。デザインが良かったので購入した商品です。全くつけていませんでいたので状態はキレイです。一つつけるだけでインパクトのあるデザインですので、リングを探されている方はぜひいかがでしょうか。日本だけが盛り上がっていた古着市場が海外でも爆発的に需要が拡大しておりますので、今後ますます古着が高騰していくことは間違いないかと思います。こちらの商品は古着屋で過去購入したものですが、年々価値は高まりアメリカでは10年もしないうちにファストファッションの10倍に古着市場が拡大するといわれておりますので、今のうちに気になった商品は抑えていただくことをお勧めします。気になるデザインはなかなか出会えないので、是非気になるかたはよろしくお願いします。古着は一種のお見合いみたいな要素も大きいので、気になるかたはコメント頂いても、そのまま購入頂いても問題ありません。いろいろ商品を出品しておりますので、ほかの商品も覗いていただけるとありがたいです。レギュラーの古着以外にもリーバイスやチャンピオンのリバースウィーブとか、パタゴニア、コンバースと古着全般を出品しておりますので、他の商品に関しましても是非閲覧よろしくお願いします。古着女子ビッグシルエットユニセックス80s90sUSEDVINTAGEユーズド古着ビンテージヴィンテージビッグシルエットオーバーサイズ
http://narcologia.ru/goods/navigate857630.html
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http://narcologia.ru/goods/sepulchral743432.html 【21号】concave デザインリング
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