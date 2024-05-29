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商品詳細
アクセサリー材質···シルバーカラー···シルバークロムハーツのブレスレットです。珍しいタイプです。15年ほど前のものになります。中古品のため傷汚れあります。理解した上で購入していただける方よろしくお願いします。箱、証明書等はありません。アクセサリー材質···シルバー
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