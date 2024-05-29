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クロムハーツ
商品番号 C72037919506
商品名

クロムハーツ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 84,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー材質···シルバーカラー···シルバークロムハーツのブレスレットです。珍しいタイプです。15年ほど前のものになります。中古品のため傷汚れあります。理解した上で購入していただける方よろしくお願いします。箱、証明書等はありません。アクセサリー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/recycling640314.html
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