KUON クオン LAVENHAM ラベンハム 刺し子 キルティング ジャケット

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KUON/クオンとLAVENHAM/ラベンハムのコラボモデル刺し子キルティングジャケットRAYDONです。ブルーの遠州藍染刺し子生地に、サイズは38でMサイズとなります。伝統的な織りと伝統的なファクトリーを用いつつも、古いわけじゃなく、今にさらに新しいもの。KUONらしい魅力が詰まったプロダクトであると同時に、藍染刺し子の持つ独特な風合いの美しさと奥深さを再認識させられるような素晴らしいキルティングジャケットです。新品未使用です。是非ともご検討ください。