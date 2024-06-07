Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン

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柄・デザイン···チェックフード···フードなしジップ・ボタン···ボタン留め素材···ウール季節感···秋、冬イタリア製のモヘア＆アルパカがブレンドされたチェック柄の中綿入りニットブルゾン。アッシュグレーにブルーとレッドをアクセントにしたレトロなチェック柄のウール＆モヘア＆アルパカのフワッと肉厚なニット生地を使用。フロントはボタン仕様でネックが詰まったデザインのブルゾン型。肉厚なニットの素材感にオーバーサイズのシルエット、中綿も入ったボリューミーなデザインでダウンジャケットのようなフォルムが特徴的。防寒性も申し分なく、中にも着込みやすいので冬場でも安心してご着用いただけます。なかなか珍しいデザインですし、これ一枚でしっかりと主役になってくれるアイテムです。サイズ感はメンズのXXL程度。==========================【BRAND】ItalyVintage【SIZE】表記6（メンズXXL程度）着丈77cm,肩幅74cm,身幅79cm,袖丈65cm【MATERIAL】ウール42%アルパカ28%モヘア18%アクリル15%/裏地コットン50%レーヨン50%【MODEL】178cm==========================【フォロワーの方】500円OFFさせていただきます。是非フォローして頂ければ嬉しいです。【まとめ買い】500円OFFさせていただきます。是非その他の出品アイテムもご覧ください。値下げ希望の方はご気軽にコメント下さい_______________________