- ホーム
- >
- メンズ
- >
- ジャケット/アウター
- >
- ブルゾン
- >
- Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
柄・デザイン···チェックフード···フードなしジップ・ボタン···ボタン留め素材···ウール季節感···秋、冬イタリア製のモヘア＆アルパカがブレンドされたチェック柄の中綿入りニットブルゾン。アッシュグレーにブルーとレッドをアクセントにしたレトロなチェック柄のウール＆モヘア＆アルパカのフワッと肉厚なニット生地を使用。フロントはボタン仕様でネックが詰まったデザインのブルゾン型。肉厚なニットの素材感にオーバーサイズのシルエット、中綿も入ったボリューミーなデザインでダウンジャケットのようなフォルムが特徴的。防寒性も申し分なく、中にも着込みやすいので冬場でも安心してご着用いただけます。なかなか珍しいデザインですし、これ一枚でしっかりと主役になってくれるアイテムです。サイズ感はメンズのXXL程度。==========================【BRAND】ItalyVintage【SIZE】表記6（メンズXXL程度）着丈77cm,肩幅74cm,身幅79cm,袖丈65cm【MATERIAL】ウール42%アルパカ28%モヘア18%アクリル15%/裏地コットン50%レーヨン50%【MODEL】178cm==========================【フォロワーの方】500円OFFさせていただきます。是非フォローして頂ければ嬉しいです。【まとめ買い】500円OFFさせていただきます。是非その他の出品アイテムもご覧ください。値下げ希望の方はご気軽にコメント下さい_______________________
http://narcologia.ru/goods/conception232757.html
http://narcologia.ru/goods/composite715154.html
http://narcologia.ru/goods/providence99494.html
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン | labiela.com
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン | labiela.com
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン | labiela.com
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン | labiela.com
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン | labiela.com
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン grantpieterse ...
MZ Archive (エンメ ゼータ アルキーヴェ) Zambaldo (マルコ ...
古着 60-70s Brentwood アーガイル チェック アルパカ ウール ニット ...
古着 60s USA製 Campus ネイティブ パターン シャギー モヘア ニット カーディガン 丸首 L 古着【30off】 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ
MOORER (ムーレー) FOLCO-PE1 (フォルコ) ホワイトグースダウン ...
B.R.ONLINE - Style Web Magazine & Online Shop | ビー・アール ...
古着 60s LARKEY 「Mohpaca」 フロント ストライプ 豪華 75% モヘア ウール ニット カーディガン XL - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ
MC005DR ニットブルゾン 9420 BEIGE HERNO ヘルノ - THE PARK ONLINE SHOP
http://narcologia.ru/goods/conception232757.html
http://narcologia.ru/goods/composite715154.html
http://narcologia.ru/goods/providence99494.html
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン | labiela.com
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン | labiela.com
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン | labiela.com
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン | labiela.com
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン | labiela.com
Italy Vintage モヘアアルパカチェックニットブルゾン grantpieterse ...
MZ Archive (エンメ ゼータ アルキーヴェ) Zambaldo (マルコ ...
古着 60-70s Brentwood アーガイル チェック アルパカ ウール ニット ...
古着 60s USA製 Campus ネイティブ パターン シャギー モヘア ニット カーディガン 丸首 L 古着【30off】 - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ
MOORER (ムーレー) FOLCO-PE1 (フォルコ) ホワイトグースダウン ...
B.R.ONLINE - Style Web Magazine & Online Shop | ビー・アール ...
古着 60s LARKEY 「Mohpaca」 フロント ストライプ 豪華 75% モヘア ウール ニット カーディガン XL - 古着 通販 ヴィンテージ 古着屋 Dracaena ドラセナ
MC005DR ニットブルゾン 9420 BEIGE HERNO ヘルノ - THE PARK ONLINE SHOP