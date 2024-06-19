ジブリ作品　VHS　4本　／　Disney作品　1本　　　セット売り

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。プロフィールもご確認の上、ご検討のほどよろしくお願いいたします。【商 品】ジブリ作品 VHS ① 千と千尋の神隠し ② 魔女の宅急便 ③ となりのトトロ ④ 猫の恩返し Disney作品 VHS ① ファインディング ニモ 【商品状態】 外ケース キズ・汚れ有り 長期保管品 ＊中古品なので、神経質な方はご遠慮ください。 ＊ノークレーム・ノーリターン ＊上記を踏まえてご入札ください。
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