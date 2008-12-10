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WiiU+ボード+コントローラー+ヌンチャク+リモコン+太鼓+Handle+CD
商品番号 B10821235375
商品名

WiiU+ボード+コントローラー+ヌンチャク+リモコン+太鼓+Handle+CD
ブランド名 ウィーユー
特別価格 税込 20,026 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て動作確認済みです。中古のため、WiiU本体、CDsに擦り傷はありますが、機能には問題はありません。CDsWii1.Vancouver2010(マリオ\u0026ソニック　ATバンクーバーオリンピック)　　2.Beijing2008　(マリオ\u0026ソニック　AT　北京オリンピック)　　　3.星のカービィWii4.SUPERMARIOGALAXY(スーパーマリオギャラクシー)　　5.FAMILYSKI(ファミリースキー)　　　6.シェイプオクシング”willでエンジョイダイエット!7.WiiFitPlus8.JUSTDANCEWii9.SUPERMARIOGALAXY210.毛糸のカービィ　　11.WiiSportsResort12.DONKEYKONGRETURNS13.FamilySki14.WiiSports15.MARIOKARTWii16.JUSTDANCEWii217.WECHEERWiiU1.MARIOKART8　　2.MARIO3DWORLD　3.DONKEYKONGTROPICALFREEZE　4.ヨッシーウールワールド5.ZELDA無双　　ゼルダ無双6.MONSTERHUNTERtri-3GHDver.7.SONICLOSTWORLD8.太鼓の達人WiiUバージョン!WiiU本体　with5soft(カラオケJOYSOUND,WiiSportsClub,WiiPartyU,WiiFitU,NewスーパマリオブラザーズU)WiiUボード　WiiUコントローラー　WiiUヌンチャクx5(Onewithabox)Wiiシリコーン　x2Wiiリモコンx4WiiU太鼓　　WiiHandlex2(一つだけWi…
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