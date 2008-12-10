WiiU+ボード+コントローラー+ヌンチャク+リモコン+太鼓+Handle+CD

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商品詳細
全て動作確認済みです。中古のため、WiiU本体、CDsに擦り傷はありますが、機能には問題はありません。CDsWii1.Vancouver2010(マリオ\u0026ソニック ATバンクーバーオリンピック) 2.Beijing2008 (マリオ\u0026ソニック AT 北京オリンピック) 3.星のカービィWii4.SUPERMARIOGALAXY(スーパーマリオギャラクシー) 5.FAMILYSKI(ファミリースキー) 6.シェイプオクシング”willでエンジョイダイエット!7.WiiFitPlus8.JUSTDANCEWii9.SUPERMARIOGALAXY210.毛糸のカービィ 11.WiiSportsResort12.DONKEYKONGRETURNS13.FamilySki14.WiiSports15.MARIOKARTWii16.JUSTDANCEWii217.WECHEERWiiU1.MARIOKART8 2.MARIO3DWORLD 3.DONKEYKONGTROPICALFREEZE 4.ヨッシーウールワールド5.ZELDA無双 ゼルダ無双6.MONSTERHUNTERtri-3GHDver.7.SONICLOSTWORLD8.太鼓の達人WiiUバージョン!WiiU本体 with5soft(カラオケJOYSOUND,WiiSportsClub,WiiPartyU,WiiFitU,NewスーパマリオブラザーズU)WiiUボード WiiUコントローラー WiiUヌンチャクx5(Onewithabox)Wiiシリコーン x2Wiiリモコンx4WiiU太鼓 WiiHandlex2(一つだけWi…
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