PS5本体　CFI-1000A01

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プレステーション5本体(CFI-1000A01)2021年にエディオンの抽選で当選し、購入しました。全く遊ばなくなった為、出品します。出品前に動作確認、初期化しております。外観に損傷、目立つ傷はないと思います！出品前にアルコール消毒しております。中古品とご理解いただける方のみご購入お願い致します。【セット内容】・本体・配線一式 ・コントローラー ・箱、内箱、包装紙・ベースになります。※初期化済み※動作確認済み※即購入可すり替え防止のため返品、返金、交換は一切お断りさせていただきます。梱包は既に終えております。以上になります。よろしくお願いします。PlayStation5CFI-1000A01ブランド：ソニー・インタラクティブエンタテインメントPlayStationパッケージ種類：通常版セット内容：本体一式色：ホワイト系#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5