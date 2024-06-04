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NCT アルバム CD FC限定盤 会報 シーグリ セット まとめ売り
商品番号 S42405835925
商品名

NCT アルバム CD FC限定盤 会報 シーグリ セット まとめ売り
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

界隈自体を降りるため欲しい方にお譲りします。アルバムは初期傷あるものもあるため気にしない方のみでお願い致します。即購入◎値下げ、バラ売り不可※直接ダンボールに入れて発送。(画像10)トレカなし付属品は画像2とhotsauceのポスター(ロンジュン、ヘチャン、チョンロ)のみCDは再生したものと未再生のものがあります。リミレスは状態悪いです。ルーカス、チソン、広げてあるNCT127のポスターには破れあり。シーグリはすべて揃っていると思います。シーグリのDVDは一度再生しました。特典はすべて画像9の用にして会報と一緒に入れます。
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