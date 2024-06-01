新品 ガンガンピクシーズ ガンピク・エディション 初回限定版 PS Vita ...

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※お手数ですが、プロフィールを御一読下さい。PSVita版の初回限定版です。新品未開封です。目立った傷や汚れはありません。★しかし、写真8枚目のようにシュリンク内部にゴミがあります。シュリンクも少し引っかき傷があります。私は状態がかなり良いと思うのですが、完璧を求める方はご遠慮頂き、ご理解頂ける方のみご検討をお願いいたします。★なお、こちらの商品は新品未開封となっておりますため、開封されますと二度とその状態で出品できません。商品にお間違いがないかご注意くださいませ。すり替え詐欺や取り込み詐欺の存在を認知しています。らくらくメルカリ便(送料込み・匿名配送)の宅急便コンパクトにてお届けとなります。簡易包装になりますので、予めご了承ください。発売日 ：2017年04月27日関連作品 ：ガンガンピクシーズ販売元 ：コンパイルハート対応機種等：PSVita同梱物◆平野克幸描き下ろしの特製BOX◆ガンガンピクチャーブック◆ドラマCD「エピソードゼロ」◆サウンドトラックCD内容紹介見敵必射♪オトメの悩み、撃ち抜きます！「PSVitaでお色気タップリのゲームを楽しみたい」。そんなユーザーの願望に応えるべくコンパイルハート×シェードがお送りする完全新作タイトル！本作は手のひらサイズの美少女宇宙人を操り、女子寮への潜入任務をこなしていくTPSタイプのガンアクションアドベンチャーです。女子寮、それは男の夢。ローアングル、それもまた男の夢。2つの夢が合わさり、カーニバルが始まる。#新品#未開封#未使用#ガンガンピクシーズ#コンパイルハート#ゲームソフト#ゲーム#テレビゲーム#PlayStationVita#PlayStation_Vita#PSVita#PS_Vita#プレイステーション_ヴィータ#ヴィータ#限定版#限定盤#限定#初回版#初回盤#初回#初回限定#アクション#あらいぐま財閥