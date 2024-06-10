SLAM DUNK スラムダンクDVD VOL.3 6 8 9 13 15 17

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SLAMDUNKDVDスラムダンクVOL.3689131517こちらの商品はレンタル落ちのため、表紙、ディスクにシールの貼付や、ヤケ、すれ傷などある場合がございますので、レンタル落ちに理解のある方のみご検討いただければと思います。ジャケットとディスクのみとなります。ディスクは不織布ケースに入れます。レンタル版としては綺麗なほうかと思いますがレンタル落ちの為、傷はご了承下さい。メール便にて発送致します。AQGB709