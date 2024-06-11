三浦春馬 2012年 ブックカレンダー

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商品詳細
こちらは2012年の春馬くんカレンダーです。HARU-MASKとWARU-MASKハルマは好きな女性を守るために戦うといった物語になっております︎︎︎☺︎とても可愛いです笑10年以上前のものなので、傷や汚れがございます。神経質な方や完璧を求める方は購入をお控えください。#三浦春馬
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