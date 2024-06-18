HORI液晶モニター 薄型プレイステーション２ PS2 セット売り ソニー ...

☆HORI液晶モニター プレステ２セット☆電源ケーブルを繋いだら、テレビ無しでゲームが遊べます。※本体は、他のソフトでも起動確認しました。※コントローラーも作動確認してます。※メモリーカード付き！(8MB)※リモコンは、おまけで作動確認してません。※コントローラーも２つあります。当時、購入した商品で自宅保存してました。古い商品なので、ご理解の上ご購入して下さい。画像の物が全てになりますので商品の概観及び状態は画像にてご判断お願い致します。#プレイステーション２#PS2#ソニー#HORI



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