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HORI液晶モニター　薄型プレイステーション２　PS2　セット売り　ソニー
商品番号 D95389322817
商品名

HORI液晶モニター　薄型プレイステーション２　PS2　セット売り　ソニー
ブランド名 プレイステーション2
特別価格 税込 13,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆HORI液晶モニター　プレステ２セット☆電源ケーブルを繋いだら、テレビ無しでゲームが遊べます。※本体は、他のソフトでも起動確認しました。※コントローラーも作動確認してます。※メモリーカード付き！(8MB)※リモコンは、おまけで作動確認してません。※コントローラーも２つあります。当時、購入した商品で自宅保存してました。古い商品なので、ご理解の上ご購入して下さい。画像の物が全てになりますので商品の概観及び状態は画像にてご判断お願い致します。#プレイステーション２#PS2#ソニー#HORI
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