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舟木一夫 あゝ青春のプロマイド 芸能生活55周年記念出版 505枚完全掲載写真集
商品番号 E75726309218
商品名

舟木一夫 あゝ青春のプロマイド 芸能生活55周年記念出版 505枚完全掲載写真集
ブランド名 Evital
特別価格 税込 9,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封済みですが比較的美品だと思います。限定特典のブロマイドと特大ポスター付き。ブロマイドも未開封です。現在、完売品となり入手困難なようです。※カテゴリーは音楽、CDにしていますが、CDの特典や付属は元々ありませんので、ご注意下さい。「舟木一夫あゝ青春のプロマイド芸能生活55周年記念出版505枚完全掲載」マルベル堂/徳間書店学芸編集部定価:￥7000#マルベル堂#徳間書店学芸編集部#本#生活／諸芸・娯楽#写真集
http://narcologia.ru/goods/Persia213588.html
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