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星ビルカレンダーを飾ったアンティークドールたち アンティークビスクドール
商品番号 T32017225067
商品名

星ビルカレンダーを飾ったアンティークドールたち アンティークビスクドール
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Hoshi-bildg.DollCalendars星ビルカレンダーを飾ったアンティークドールたち1981〜2004発売日　2003年9月1日発行所　瀬戸内海汽船星ビル星ビルカレンダーの総集編。星ビルのアンティークビスクドールの写真集です。古い本ですので、表紙にスレ、天端にシミ等が見られますが、中のページは少しヤケがありますが比較的綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/monophonic298712.html
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