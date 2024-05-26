星ビルカレンダーを飾ったアンティークドールたち アンティークビスクドール

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商品詳細
Hoshi-bildg.DollCalendars星ビルカレンダーを飾ったアンティークドールたち1981〜2004発売日 2003年9月1日発行所 瀬戸内海汽船星ビル星ビルカレンダーの総集編。星ビルのアンティークビスクドールの写真集です。古い本ですので、表紙にスレ、天端にシミ等が見られますが、中のページは少しヤケがありますが比較的綺麗な状態です。
http://narcologia.ru/goods/monophonic298712.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper91309.html
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