twice ツウィ　サノク　ポストカード

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商品詳細
Cheerup期のサノクポストカードです。＊即購入⭕️＊早急に売りたい為、多少の値段交渉可能です。＊未使用ですが初期不良、初期キズ等の責任は負えませんので御了承宜しくお願い致します。＊素人保管ですので神経質な方、完璧な美品をお求めの方はご購入をお控え下さい。質問などはお気軽にコメント下さい(.ˬ.)\"CheerupTWICEツウィ サノク ポストカード
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