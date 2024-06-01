大石英司 作品 122冊まとめ売り

◼️大石英司作品まとめ売りトータル122冊(数え間違いあったらすみません)★写真1,2枚目が全て(ケースは付きません)全て新品購入、読んだ後はケースにて保管。モノによってはヤケあり。多くの本の裏表紙に1ヶ所記入あり(例:写真5枚目)帯は折れてるものもあります。比較的綺麗だとは思いますが中古品です。断捨離中ですが、捨てるのも忍びないので大石英司さんのファンの方にお譲りできればと思います。※北方領土奪還作戦は1,2巻が抜けています。予めご了承ください。・日中開戦・対馬奪還戦争・米中激突・半島有事・環太平洋戦争・新世紀日米大戦などを含む大石英司作品です。その他気になる点ございましたらコメントにてお問い合わせください。売り切りたい為まとめてのお譲り優先。値下げ希望の方は希望価格コメントください(値下希望登録はスルーします)検討します。



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