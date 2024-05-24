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【新品未開封】スプラトゥーン インクリング スタチュー
商品番号 E26435661402
商品名

【新品未開封】スプラトゥーン インクリング スタチュー
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoTOKYOにある巨大インクリング像と同じデザインのスタチューです。購入後未開封のまま収納していました。
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