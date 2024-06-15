アリオン デラックス版('86徳間書店/博報堂/丸紅/日本サンライズ)

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「アリオンデラックス版('86徳間書店/博報堂/丸紅/日本サンライズ)」中原茂/高橋美紀/安彦良和#中原茂#高橋美紀#安彦良和#CD・DVDレアなDVDと思います。ディスクに傷等は見受けられませんが、古い商品ですので神経質な方はご遠慮下さい。カラー解説書も付属しています。パッケージも古い商品のわりには比較的綺麗と思いますが背表紙部分が色あせしています。