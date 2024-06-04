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★激残暑セール！　★中国美術　★康煕年製　五彩　茶器 ◆22/4_13
商品番号 H19030405670
商品名

★激残暑セール！　★中国美術　★康煕年製　五彩　茶器 ◆22/4_13
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 4,600 円
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商品詳細

中国美術　康煕年製五彩　茶器康煕年間（１６６１～１７２２）五彩中国明代以降の焼き物で、白の釉薬の上に、赤、緑などの上絵具で模様などを描き、焼き上げたもの。５つの色を使うのでこの呼び名になったといわれる。日本では、「赤絵」と呼ばれた。　清代康熙年間（１６６１～１７２２年）に、景徳鎮において、技術的な発展を遂げ、その精巧さと華麗な美しさで、ヨーロッパにおいても高く評価された。青・黄・赤・白・黒の五つの色。また、多種の色。五色(ごしき)。サイズ：幅　145mm奥行き　90mm　　高さ　80mm状態：時代相応（写真参照）
http://narcologia.ru/goods/reinforcement796499.html
http://narcologia.ru/goods/recycling337614.html
http://narcologia.ru/goods/waveform191417.html
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