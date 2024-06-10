【動作確認済】PS4 プレステ4本体 CUH-2000A 500GB ソフト×2

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商品詳細
PS4PlayStation4CUH-2000A500GBプレステ4本体【商品内容】本体コントローラー×1電源ケーブルHDMIケーブルUSBケーブル（コントローラー）クイックスタートガイドセーフティーガイドヘッドホン延長ケーブルソフト×2※動作確認済み【状態】傷などありますが使用には問題ありません。画像を参照下さい。喫煙者、ペットいません。購入後のキャンセルはご遠慮下さい。状況によって発送が遅くなってしまう可能性があります。※中古品にご理解のある方のご購入をお願いいたします#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#プレイステーション4#プレステ4
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