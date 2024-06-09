M3950●江戸明治和本等＞猪瀬尚賢用文章（折本）稀書往来物

●江戸明治和本●猪瀬尚賢用文章（折本）【判型】折本1帖。縦242粍。【作者】猪瀬尚賢（直方・方平・譲之助・丈之助・晴雪楼）書。【年代等】江戸末期～明治初年（明治5年以前）刊。刊行者不明。【備考】分類「往来物」。『猪瀬尚賢用文章（仮称）』は、「新春之御吉慶不可有尽期御座目出度申納候…」で始まる新年祝儀状以下、毎月1通、1年12通の例文を収録した陽刻折本。本文を大字・2行・所々付訓で記す。巻末に、『和漢朗詠集』所載の詩歌各1首を掲げる。★原装・状態概ね良好。稀書（全国に所蔵数カ所（国文学研究資料館DB））。◎この商品はメルカリ「和本倶楽部」と個人HP「往来物倶楽部」のみで販売しているものです。それ以外のショップは全て詐欺です。ご注意ください。



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