内海光司·山本淳一ジョイントコンビデオ/内海光司写真集「HAPPY!」

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内海くんの写真集と内海光司·山本淳一ジョイントコンサートのビデオです。◎内海光司写真集「Happy!」光GENJISUPER5卒業後、内海光司、初めての密着写真集·4年間雑誌で連載したまんがを完全収録·27年間の秘蔵写真公開·対談:リトバルスキー、佐竹雅昭、裕木奈江、金萬福、外山英明、薬師寺保栄、いがらしゆみこ、花井愛子定価:1300円◎VHSビデオテープ内海光司·山本淳一JOINTCONCERT1996.1.21YOYOGIWHITETHEATER定価:4000円どちらも発売当時、数回観賞しました。目立った汚れや日焼けなどもありませんが、自宅での長期保管品のため、細かな汚れ等あるかもしれません。予めご了承ください。素人保管の中古品となります。気になる点がございましたら、遠慮なくご質問ください。#内海光司#本#写真集#VHS#山本淳一#芸術／音楽