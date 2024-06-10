PS4 本体 コントローラー PlayStation4

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商品詳細
「PlayStation®4CUH-2000AB01」ジェット・ブラック500GBモデル動作問題ありません。初期化済みです。PS4スリム用縦置きスタンド(冷却ファン機能付き)も一緒に送ります。スタンドの通電確認済みです。こちらがあることでUSBハブにもなります。○写真に写っているものが全てです。PS4本体純正コントローラーHDMIケーブル電源ケーブルUSBケーブルセーフティガイドクイックスタートガイドアフターサービスのしおりPS4スリム用縦置きスタンド(冷却ファン機能付き)#ソニー#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#プレイステーション
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