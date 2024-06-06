【ほぼ完品・液晶美品】Nintendo Switch 本体 ロトエディション

★☆★入金確認後24時間以内に発送します★☆★♪送料無料♪♪即購入歓迎♪(ほぼ完品・液晶美品)NintendoSwitchドラゴンクエストSロトエディション新型拡張バッテリー【商品内容】・Switch新型本体(ドラクエ仕様)・ジョイコンL・R(グレー)・ドック(ドラクエ仕様)・ジョイコングリップ・ジョイコンストラップ・ACアダプター・HDMIケーブル・セーフティーガイド・外箱(内箱含む)＊メモリーカード・ソフトは付属しません。＊有機ELではありません。【商品状態】＊液晶はほぼ傷のない、比較的に綺麗な状態かと思います。＊本体は目立った傷のない、比較的に良い状態かと思います。＊ジョイコンはドラクエロトエディション仕様ではありません。＊その他付属品は多少の傷や使用感はあります。＊状態は写真よりご確認下さい。＊写真に写っている物が全てになります。＊動作確認済み＊プチプチに巻いて発送致します。(段ボールに梱包は致しません。)#任天堂#Nintendo#ニンテンドー#スイッチ#SwitchNintendoSwitchドラゴンクエストXISロトエディションブランド：任天堂NintendoSwitchセット内容：本体パッケージ種類：通常版色：グレー系



本体ラインナップ｜Nintendo Switch｜任天堂



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