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PlayStation3 ライトニングエディション ver.2　PS3 本体
商品番号 W56718331868
商品名

PlayStation3 ライトニングエディション ver.2　PS3 本体
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 29,556 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayStation3FINALFANTASY13ライトニングエディションver.2新品未開封品の出品です。コレクションの為に購入して、プチプチで包装して暗所にて保管しておりましたので、目立つ汚れや傷等は無いです。極美品ですので、コレクションにいかがでしょうか？未開封品の為、動作確認等は出来ておりません。大変古い品物ですので、状態を気にする方の購入はご遠慮願います。大事にして頂ける方にお譲りしたいです。※「この商品は値下げ交渉不可とさせて頂いております。」#ファイナルファンタジー13#LIGHTNING　EDITION#ライトニングエディション#PS3本体
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate157448.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture787341.html
http://narcologia.ru/goods/tenet162463.html
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