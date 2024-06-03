エルミ―ヌ・ダビットのリトグラフ　エコールド パリの仏

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商品詳細
作家 エルミーヌ ダビッド＊エコール・ド・パリの画家で、ジュール・パスキンの妻でもあった仏女流画家タイトル通りの美しく春らしい色彩の作品です。リトグラフ Printemps版上サインあり｛３枚目画像参照｝シ−トサイズ 225x290ミリ新品額入りサイズ 290x395ミリ＊長年にわたり私がコレクションした作品を格安で出品しています。#エコールドパリ#ジュールパスキン
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis225644.html
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