【コンプ】 チャウヌ DASHU 15枚セット

【コンプ】チャウヌDASHU15枚セット男性ケアブランドのDASHUとのコラボ特典トレカです。香水・ヘアケア用品にそれぞれついていたもののコンプセットです。DASHUコラボはビジュがかなり良くおすすめです。セットの出回りはほぼ見かけないため、貴重かと思います。◼️即購入可◼️メルカリ便/匿名配送◼️PP袋での防水対応※素人保存・輸入品となります。※スリーブに入れフォルダにファイリングし暗所にて保存※見る限り美品かと思いますが、輸入品である点や初期難の見落とし、一度人の手に渡った中古品であることをご理解の上ご購入ください。ASTROMJジンジン チャウヌ ウヌ ムンビン ラキ ユンサナ トレカ グッズ MDコラボ コンプリート



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