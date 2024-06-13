NINTENDO SWITCH LITE　新品　未使用　未開封

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEグレーcolor:GRAYゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo⚠トラブル防止の為⚠即購入不可⚠購入希望者はコメント欄にてコメントお願い致します。「トラブル防止の為、過去の評価が余りにも低い方からの購入だとお断りする場合もあります」2023年 10月 妻が会社集まりのクジで当選した商品です。任天堂スイッチライトは既に②台程持っているので出品しました。「新品 未使用 未開封」です中身は一度も開けてもいません。すり替え防止の為。キャンセル不可。購入前に評価確認の上ご検討お願い致します。