「運慶の継承」-康弁作 天燈鬼・龍燈鬼立像

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「運慶の継承」-康弁作天燈鬼・龍燈鬼立像-ブロンズ調暗所保管しておりましたので美品かと思います。中古品にご理解頂ける方のみご購入下さいませ。■サイズ天燈鬼：全高約104mm 龍燈鬼：全高約127mm■原型制作STUDIO蓮・2体が対比的に表現された鬼彫刻の傑作で国宝指定されている康弁（こうべん）作「天燈鬼・龍燈鬼立像」を再現した鑑賞用立体彫像。・康弁の父は金剛力士像など日本各地に重要文化財に指定された仏像を多く残す名仏師・運慶（うんけい）で三男にあたる。・仏敵の象徴、仏前に火を灯す為の燈を鬼に持たせるという図像、四天王に踏みつけられている邪鬼を単体で表現するなど仏像として異例の作品で、康弁の特異な才能を堪能することができる。・天燈鬼の口は大きく開かれ、阿形（あぎょう）を表し、竜燈鬼の口は一文字に閉じた、吽形（うんぎょう）を表す。#海洋堂#STUDIO蓮素材···PVC仏像