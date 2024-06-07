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TEES(経外耳道的内視鏡下耳科手術)手技アトラス 導入・基本手技からアドバン…
商品番号 D55704082900
商品名

TEES(経外耳道的内視鏡下耳科手術)手技アトラス 導入・基本手技からアドバン…
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 4,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は裁断済で通常の読書は不可能です。ご理解いただける方のみご購入お願いします。商品状態は悪いとしておりますが、新品を裁断機を用いて裁断しています。値引き交渉は受け付けないのでご容赦ください。「TEES(経外耳道的内視鏡下耳科手術)手技アトラス導入・基本手技からアドバンスまでWebビデオ付き」欠畑誠治/二井一則定価:￥15000#欠畑誠治#欠畑_誠治#二井一則#二井_一則#本#自然／医療・薬学・健康
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