沖縄三線用「戻らんカラクイ」（戻らない調弦器具）DIYセット

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「戻らんカラクイ」は、初心者には難しかった三線の調弦をラクにできるアイデア製品です。取り付ければ、片手で調弦でき、弦が巻き戻ってしまうことがありません。沖縄の三線店「うるま屋」がお客さん向けに取付サービスをしている、この製品をご自分で取り付けることができるDIYセットとして販売することになりました。３本のカラクイと、先に取り付ける数点の部品と、取付マニュアルをセットにして発送します。道具も不要で、特に難しい作業ではありませんが、細かい部品を取り付けますので、DIYや工作が苦手、という方にはお勧めいたしません。どうかよろしくお願いします。（内容物）各３セット・戻らんカラクイ ・ワッシャー・スプリング・ナット・取扱いマニュアル（用意していただくもの）特にございません。少量の木工用接着剤。種類...三線アクセサリー・パーツ...その他