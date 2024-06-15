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【匿名配送】スライムダンク　全巻セット(1ー31巻) 漫画
商品番号 U54447414077
商品名

【匿名配送】スライムダンク　全巻セット(1ー31巻) 漫画
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

集英社井上雄彦スラムダンク　　1〜31巻セット中古品で購入し自宅保管しておりました。購入時のシールは全巻ついたままです。　読むには特に問題ありません。中古品で経年劣化での焼けやスレはありますが比較的きれいです。写真で確認頂き中古品とご理解ある方で　お願いいたします。　　　プチプチに包んで梱包発送いたします。#他にも漫画の出品あります！
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