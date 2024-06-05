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SCUF IMPACT スカフインパクト
商品番号 G15221321446
商品名

SCUF IMPACT スカフインパクト
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▶︎商品SCUFIMPACTスカフインパクトEMR有無：なしトリガー：トリガーストップグリップ:わからない背面パドル：4本振動機能：あり▶︎使用期間2、3ヶ月使用しましたが、違うコントローラーを買ったため出品です。左へこみの右ロング凸になります。▶︎状態本体に大きな傷汚れはなくきれいな状態です。スティック、ボタン、背面パドル全て正常です。▶︎注意点・新品のコントローラーでも、デットゾーンが極端に低いとゲームによっては、ドリフト現象が起こる場合がございます。・使用品のため、写真には無い傷や汚れがある場合がございます。・大切に使用しましたが、多少の傷汚れに神経質な方はご購入をご遠慮ください。・値下げ交渉にも応じさせていただきますので、お気軽にコメントいただけますと幸いです。
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