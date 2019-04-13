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酒井ゆうじコンセプトワークス　構・現　ゴジラ 1964 セット
商品番号 J89895478070
商品名

酒井ゆうじコンセプトワークス　構・現　ゴジラ 1964 セット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1.酒井ゆうじコンセプトワークス　現　箱有　モスラ対ゴジラゴジラ19642.酒井ゆうじコンセプトワークス　構　箱無　モスラ対ゴジラゴジラ1964セット販売になります。※バラ売りは致しません。目立つ破損等はありません。興味ある方、よろしくお願いいたします。モスラ対ゴジラキャスト　castエクスプラス　少年リック大怪獣シリーズ　東宝大怪獣シリーズ東宝30cmシリーズリアルマスターコレクション酒井ゆうじ　氏人気キャラクター···ゴジラフィギュアシリーズ···ゴジラ/ガメラ/その他怪獣
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